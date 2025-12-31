В інтерв'ю 24 Каналу синоптик відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семиліт назвав 2 дні, коли буде найхолодніше.

Дивіться також Новий рік наближається зі снігом, морозом та рвучким вітром: погода на 31 грудня

Коли в Україні вдарять сильні морози?

Нижче -20 чи -30 градусів в Україні наразі не очікується. Найбільший мороз, який очікують синоптики – -16.

Найпрохолодніше буде 1 січня, коли вночі термометри показуватимуть до -14 градусів.

Морозно буде й 2 січня, яке прийде з нічними -7 – -12 градусами, а у східних областях – навіть з -16.

Вдень 1 січня мороз буде слабшим – від -2 до -7. Але уже з 2 січня ще трохи потеплішає.

Найпрохолоднішими залишаються четвер і ніч п'ятниці, 1 і 2 січня,

– резюмував синоптик.

Він також додав, що наразі середньодобова температура в Україні є близькою до кліматичної норми.

