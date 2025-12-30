На небі – хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 31 грудня?

31 грудня в Україні буде з невеликим снігом, зокрема на півдні та південному сході країни.

На дорогах місцями ожеледиця.

Прогнозують також рвучкий західний і північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ще й пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Мороз цього дня на більшості території вночі буде слабкий, а місцями й помірний. Вдень температура буде теж від'ємною.

Так, вночі стовпчики термометра опустяться до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Вдень прогнозують -2 – -7, на півдні країни від -4 до +1.

Яка температура буде по великих містах?

Київ -6…-4;

Ужгород -4…-2;

Львів -5…-3;

Івано-Франківськ -5…-3;

Тернопіль -5…-3;

Чернівці -5…-3;

Хмельницький -5…-3;

Луцьк -5…-3;

Рівне -5…-3;

Житомир -5…-3;

Вінниця -5…-3;

Одеса -1…+1;

Миколаїв 0…-2;

Херсон -3…-1;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -5…-3;

Чернігів -5…-3;

Суми -7...-5;

Полтава -5…-3;

Дніпро -5…-3;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -6…-4;

Луганськ -7...-5;

Харків -7...-5.

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр

