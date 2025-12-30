На небі – хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 31 грудня?

31 грудня в Україні буде з невеликим снігом, зокрема на півдні та південному сході країни.

На дорогах місцями ожеледиця.

Прогнозують також рвучкий західний і північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ще й пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Мороз цього дня на більшості території вночі буде слабкий, а місцями й помірний. Вдень температура буде теж від'ємною.

Так, вночі стовпчики термометра опустяться до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Вдень прогнозують -2 – -7, на півдні країни від -4 до +1.

Яка температура буде по великих містах?

  • Київ -6…-4;
  • Ужгород -4…-2;
  • Львів -5…-3;
  • Івано-Франківськ -5…-3;
  • Тернопіль -5…-3;
  • Чернівці -5…-3;
  • Хмельницький -5…-3;
  • Луцьк -5…-3;
  • Рівне -5…-3;
  • Житомир -5…-3;
  • Вінниця -5…-3;
  • Одеса -1…+1;
  • Миколаїв 0…-2;
  • Херсон -3…-1;
  • Сімферополь -1…+1;
  • Кропивницький -5…-3;
  • Черкаси -5…-3;
  • Чернігів -5…-3;
  • Суми -7...-5;
  • Полтава -5…-3;
  • Дніпро -5…-3;
  • Запоріжжя -4…-2;
  • Донецьк -6…-4;
  • Луганськ -7...-5;
  • Харків -7...-5.

Погода 31 грудня

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини

  • На заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, на Новий рік очікується сніговий покрив до 32 сантиметрів.

  • У ніч на 1 січня в Україні прогнозуються морози від -5 до -13 градусів, найхолодніше буде в гірських регіонах, на півночі та сході.

  • У перші дні 2026 року подекуди вдарять морози -15 – -17. Сильний вітер не припиниться також.