На небе – облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 31 декабря?
31 декабря в Украине будет с небольшим снегом, в частности на юге и юго-востоке страны.
На дорогах местами гололедица.
Прогнозируют также порывистый западный и северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях еще и порывы 15 – 20 метров в секунду.
Мороз в этот день на большинстве территории ночью будет слабый, а местами и умеренный. Днем температура будет тоже отрицательной.
Так, ночью столбики термометра опустятся до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Днем прогнозируют -2 – -7, на юге страны от -4 до +1.
Какая температура будет по крупным городам?
- Киев -6...-4;
- Ужгород -4...-2;
- Львов -5...-3;
- Ивано-Франковск -5...-3;
- Тернополь -5...-3;
- Черновцы -5...-3;
- Хмельницкий -5...-3;
- Луцк -5...-3;
- Ровно -5...-3;
- Житомир -5...-3;
- Винница -5...-3;
- Одесса -1...+1;
- Николаев 0...-2;
- Херсон -3...-1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -5...-3;
- Сумы -7...-5;
- Полтава -5...-3;
- Днепр -5...-3;
- Запорожье -4...-2;
- Донецк -6...-4;
- Луганск -7...-5;
- Харьков -7...-5.
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Укргидрометцентр
Погода в Украине: последние новости
На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, на Новый год ожидается снежный покров до 32 сантиметров.
В ночь на 1 января в Украине прогнозируются морозы от -5 до -13 градусов, холоднее всего будет в горных регионах, на севере и востоке.
В первые дни 2026 года местами ударят морозы -15 – -17. Сильный ветер не прекратится также.