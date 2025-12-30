На небе – облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 31 декабря?

31 декабря в Украине будет с небольшим снегом, в частности на юге и юго-востоке страны.

На дорогах местами гололедица.

Прогнозируют также порывистый западный и северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях еще и порывы 15 – 20 метров в секунду.

Мороз в этот день на большинстве территории ночью будет слабый, а местами и умеренный. Днем температура будет тоже отрицательной.

Так, ночью столбики термометра опустятся до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Днем прогнозируют -2 – -7, на юге страны от -4 до +1.

Какая температура будет по крупным городам?

Киев -6...-4;

Ужгород -4...-2;

Львов -5...-3;

Ивано-Франковск -5...-3;

Тернополь -5...-3;

Черновцы -5...-3;

Хмельницкий -5...-3;

Луцк -5...-3;

Ровно -5...-3;

Житомир -5...-3;

Винница -5...-3;

Одесса -1...+1;

Николаев 0...-2;

Херсон -3...-1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -5...-3;

Сумы -7...-5;

Полтава -5...-3;

Днепр -5...-3;

Запорожье -4...-2;

Донецк -6...-4;

Луганск -7...-5;

Харьков -7...-5.

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Укргидрометцентр

