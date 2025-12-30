На небе – облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 31 декабря?

31 декабря в Украине будет с небольшим снегом, в частности на юге и юго-востоке страны.

На дорогах местами гололедица.

Прогнозируют также порывистый западный и северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях еще и порывы 15 – 20 метров в секунду.

Мороз в этот день на большинстве территории ночью будет слабый, а местами и умеренный. Днем температура будет тоже отрицательной.

Так, ночью столбики термометра опустятся до -4 – -9, в Карпатах – до -13. Днем прогнозируют -2 – -7, на юге страны от -4 до +1.

Какая температура будет по крупным городам?

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород -4...-2;
  • Львов -5...-3;
  • Ивано-Франковск -5...-3;
  • Тернополь -5...-3;
  • Черновцы -5...-3;
  • Хмельницкий -5...-3;
  • Луцк -5...-3;
  • Ровно -5...-3;
  • Житомир -5...-3;
  • Винница -5...-3;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон -3...-1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -5...-3;
  • Чернигов -5...-3;
  • Сумы -7...-5;
  • Полтава -5...-3;
  • Днепр -5...-3;
  • Запорожье -4...-2;
  • Донецк -6...-4;
  • Луганск -7...-5;
  • Харьков -7...-5.

Погода 31 декабря

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Укргидрометцентр

Погода в Украине: последние новости

  • На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, на Новый год ожидается снежный покров до 32 сантиметров.

  • В ночь на 1 января в Украине прогнозируются морозы от -5 до -13 градусов, холоднее всего будет в горных регионах, на севере и востоке.

  • В первые дни 2026 года местами ударят морозы -15 – -17. Сильный ветер не прекратится также.