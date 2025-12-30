Снегом будет заметать почти всю страну. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные портала Ventusky.
Где ожидается больше всего снега?
Больше всего снега прогнозируют на западе страны, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где слой снега может достигать 32 сантиметров. В большинстве других областей он будет колебаться от 4 до 10 сантиметров.
На утро 30 декабря наибольший снежный покров имеют:
- Харьков – 12 сантиметров,
- Сумы – 12 сантиметров,
- Верхний и Нижний Можжевельник – 17 сантиметров,
- Шепот – 20 сантиметров.
Только в Одесской области и отдельных южных регионах снега не ожидают.
В ночь на 1 января прогнозируют морозы от минус 5 до минус 13 градусов. Самые низкие температуры будут в горных регионах, на севере и востоке Украины.
Какой будет погода в начале января?
В январе 2026 года в Украине ожидается холоднее нормы. Средняя температура воздуха составит от минус 1 до минус 7°С. Осадков будет около 28–79 миллиметров, что соответствует норме.
Холоднее всего будет на востоке и севере, а в Крыму и на юге столбики термометров поднимутся до плюсовой температуры. Больше всего осадков прогнозируют в горах Закарпатья и Крыма.