О погоде 30 и 31 декабря 24 Канал пишет со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Будут ли морозы 30 и 31 декабря?
Как сообщают синоптики, 30 декабря небольшой снег и ночные морозы прогнозируются в большинстве областей Украины. В последний день года, 31 декабря, осадков не прогнозируют только на Юге и Юго-Востоке.
В западной части порывы ветра в течение 30 и 31 декабря могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Ночью мороз будет усиливаться. Столбики термометра будут показывать от 1 до 9 градусов мороза. На Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах температура упадет еще сильнее – до -13 градусов. Однако в дневное время 30 и 31 декабря будет становиться несколько теплее: синоптики прогнозируют, что будет от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Какой будет погода в новогоднюю ночь и в начале января?
Синоптики уже сделали прогноз погоды на ночь 31 декабря. Так Игорь Кибальчич пишет, что днем 31 декабря температура будет нестабильной и будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза. В Карпатах будет несколько прохладнее – там прогнозируют до -16 градусов. Ночью температурные показатели немного снизятся.
В четверг снег будет идти в западных, северных областях, а также в Крыму. На дорогах возможно возникновение гололеда.
Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что начало 2026 года будет морозным. Она объяснила, что температурный режим в эти дни как раз переходит на зимний.