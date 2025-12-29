В связи с этим водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

В понедельник, 29 декабря, будет снег, мокрый снег и метель местами. На Правобережье возможны шквалы до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах -3...-8 градусов, а днем составит -4...+1 градусов.

Во вторник, 30 декабря, снег выпадет во всех областях. Температура воздуха в ночные часы будет -3...-8 градусов, в Карпатах будет -10...-14 градусов, днем ожидается -1...-6 градусов, на юге и Закарпатье будет около 0 градусов.

В среду, 31 декабря, будет падать незначительный снег, в Крыму с дождем. Ночью температура воздуха будет -7...-12 градусов, в Карпатах до -16 градусов, а днем -4...-10 градусов. На юге и Крыму ожидается -3...+2 градусов.

В четверг, 1 января, в западных, северных областях и в Крыму местами ожидается небольшой снег. Температура ночью будет -8...-13 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье -14...-19 градусов, днем -4...-9 градусов, на юге -4...+1 градусов.

В пятницу, 2 января, ночью в западной части, днем также в северных, центральных и северо-восточных областях ожидается снег, мокрый снег, местами метель. Там возможны шквалы ветра до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -7...-12 градусов, на Левобережье ожидается -13...-17 градусов, днем она составит -2...-7 градусов. Для юга и Прикарпатья прогнозируют около 0 градусов.

Какая погода будет на выходных?

В субботу, 3 января, днем в центральных, южных и местами восточных регионах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. Также местами возможно налипание мокрого снега, и даже туман.

Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в диапазоне 0...-7 градусов, днем она составит в пределах -3...+2 градусов.

В воскресенье, 4 января, снег и мокрый снег пройдут на Левобережье, незначительный снег будет в западной части. Температура в течение суток будет -4...-9 градусов, в южных и юго-восточных областях – -4...+1 градусов.

