Все об опасности из-за непогоды, сколько она продлится в отдельных регионах и как обезопасить себя от стихии, собрал 24 Канал.
Какова ситуация после снегопада по регионам?
- Киев
По данным КГГА, в столице 28 декабря непогоду ликвидируют 226 единиц спецтехники и 109 работников в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы. Также их обрабатывают противогололедными средствами.
Отмечается, что в парках и скверах снег убирает 54 единицы техники и 454 работника КО "Киевзеленстрой". На придомовых территориях работают более 2,5 тысяч коммунальщиков и 44 единицы техники.
- Киевщина
Как сообщили в Киевской ОГА, в области также обрабатывают дороги противогололедными смесями и чистят их от снега. В общем непогоду ликвидируют 176 единиц техники и 227 работников. Использовано 4 814 тонн песчано-соляной смеси.
В то же время местные власти заверили, что проезд на автодорогах государственного и местного значения обеспечен.
- Прикарпатье
Сильный снегопад осложнил движение транспорта на Прикарпатье. По данным Ивано-Франковской ОГА, по состоянию на 9:50, 28 декабря, без света остались 15 населенных пунктов, еще 26 – частично обесточены.
Больше всего повреждений в Калушской, Богородчанской, Лисецкой и Надворнянской общинах. Также непогода коснулась Тлумаччины, Косовщины, Снятинщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.
Отмечается, что на автодорогах государственного значения работают 34 единицы спецтехники и 44 работника, еще 14 спецмашин и 14 человек находятся в резерве. На дорогах местного значения – 35 единиц техники и 56 специалистов.
Дорожные службы уверяют, что проезд по автодорогам области обеспечен.
- Днепропетровская область
На автодорогах области, по данным Днепропетровской ОГА, работает около 100 единиц спецтехники. При необходимости к работам привлекут дополнительную технику. Движение по трассам обеспечено.
Однако местные сообщают, что в районе Малософиевки на трассе Днепр – Кривой Рог машину занесло в кювет. Информации о пострадавших нет.
- Донецкая область
Непогода добралась и до Донецкой области. По данным главы Донецкой ОГА Филашкина, на автодорогах области местами гололедица и небольшой снег. К работам привлекли 13 единиц техники и 15 работников.
Область имеет достаточно противогололедных и горюче-смазочных материалов, чтобы оперативно реагировать на ухудшение погоды,
– заверил Филашкин.
Какая погода будет в ближайшее время?
Правоохранители Киева предупредили, что по прогнозам синоптиков, 28 декабря в столице ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днем будет от -3 градусов до +2 градусов.
Также синоптики Ивано-Франковского областного метеорологического центра сообщили, что до конца дня 28 декабря по региону будет значительный снег (7 – 19 миллиметров за 12 часов и меньше). Объявлен I уровень опасности (желтый).
Как обезопасить себя от непогоды?
Местные власти и правоохранители призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время снегопада. При экстренной необходимости – звонить 102.
Советы для водителей и пешеходов:
- снижать скорость,
- соблюдать дистанцию,
- быть особенно внимательными вблизи перекрестков и пешеходных переходов,
- при необходимости – включать противотуманные фары.
- пешеходам – не выходить внезапно на проезжую часть и убеждаться в безопасности перехода.
Как предупредили в полиции Киева, сильный ветер и порывы могут:
- затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах,
- вызвать боковое смещение автомобиля,
- поднимать пыль и мусор, снижая обзорность,
- повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.
Рекомендации от полиции для водителей и пешеходов при сильном ветре:
- снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров,
- увеличивайте дистанцию до других транспортных средств,
- включайте ближний свет фар для лучшей видимости,
- избегайте рискованных обгонов и резких перестроений,
- будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки – там ветер ощутимо сильнее,
- избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
- осторожно двигайтесь мимо зданий,
- переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.