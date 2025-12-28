24 Канал собрал фото и видео зимней красоты в столице и области.
Какая погода в Киеве?
Местные отмечают, что в столице метет как в кино.
Снегопад в Киеве / Фото Владислава Кравцова
Зимняя сказка в Киеве: смотрите видео
В КГГА рассказали, что из-за метели на дороги выехали 124 единицы спецтехники "Киевавтодора".
Работают также 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.
Снегопад в Киеве / Фото Владислава Кравцова
Киев засыпает снегом: смотрите видео
"В первую очередь обрабатывают и убирают снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и других пешеходных зонах", – рассказала киевская власть.
Столицу заснежило / Фото предоставлено 24 Каналу
Снегопад в Киеве: смотрите видео
Изрядно заснежило уже и область, в частности, Бучу.
Метель в Буче: смотрите видео
28 декабря в Украине ожидаются значительный снегг, порывы сильного ветра и гололедица, особенно в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, в западных регионах, Винницкой и Одесской областях прогнозируются ветер со скоростью 25 – 28 метров в секунду.
Между тем в новогоднюю ночь также местами прогнозируют снег. Температура днем будет от 0 до -5, ночные показатели будут несколько ниже.
Что касается января, то в этом месяце средняя температура составит от -1 до -7 градусов, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы.