24 Канал собрал фото и видео зимней красоты в столице и области.

Смотрите также Несмотря на аномально теплую зиму: Буковель назвал дату старта лыжного сезона

Какая погода в Киеве?

Местные отмечают, что в столице метет как в кино.

Снегопад в Киеве / Фото Владислава Кравцова

Зимняя сказка в Киеве: смотрите видео

В КГГА рассказали, что из-за метели на дороги выехали 124 единицы спецтехники "Киевавтодора".

Работают также 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.

Снегопад в Киеве / Фото Владислава Кравцова

Киев засыпает снегом: смотрите видео

"В первую очередь обрабатывают и убирают снег на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам и других пешеходных зонах", – рассказала киевская власть.

Столицу заснежило / Фото предоставлено 24 Каналу

Снегопад в Киеве: смотрите видео

Изрядно заснежило уже и область, в частности, Бучу.

Метель в Буче: смотрите видео

Погода в Украине: последние новости