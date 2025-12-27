Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 28 декабря?

28 декабря на дорогах ожидается гололедица, ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительный снег, а на Левобережье – налипание мокрого снега.

Между тем на Правобережье ночью и днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.

В западных регионах, а также Винницкой и Одесской областях прогнозируются порывы сильного ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду. Из-за осложнения погодных условий там объявили II уровень опасности, оранжевый. Это касается следующих областей:

Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Винницкая;

Одесская.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– подчеркнули синоптики.

Для каких областей есть угроза / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики о погоде в целом?