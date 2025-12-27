Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 28 декабря?
28 декабря на дорогах ожидается гололедица, ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительный снег, а на Левобережье – налипание мокрого снега.
Между тем на Правобережье ночью и днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.
В западных регионах, а также Винницкой и Одесской областях прогнозируются порывы сильного ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду. Из-за осложнения погодных условий там объявили II уровень опасности, оранжевый. Это касается следующих областей:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Винницкая;
- Одесская.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– подчеркнули синоптики.
Для каких областей есть угроза / Карта Укргидрометцентра
Что говорят синоптики о погоде в целом?
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в период с 27 по 29 декабря будет неустойчивой и холодной, поскольку из-за поступления воздушных масс с севера Скандинавии местами будут накрывать атмосферные фронты.
В течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что, как отмечает Укргидрометцентр, на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.