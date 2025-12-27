Там столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, ночью в северо-восточной части Украины будет значительный снег. На дорогах снова ожидается гололедица. Днем на Правобережье также возможно налипание мокрого снега.

Ветер в основном будет северо-западным, на востоке страны – юго-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду. На Правобережье возможны порывы до 15-20 метров в секунду, в западных, Винницкой и Одесской областях ожидается до 25-28 метров в секунду и метель.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -3 градусов мороза до +2 тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев 0...-2;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр -1...+1;

Запорожье -1....+1;

Донецк 0...-2;

Луганск 0...-2;

Харьков -1...+1.



Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

