Там столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, ночью в северо-восточной части Украины будет значительный снег. На дорогах снова ожидается гололедица. Днем на Правобережье также возможно налипание мокрого снега.
Ветер в основном будет северо-западным, на востоке страны – юго-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду. На Правобережье возможны порывы до 15-20 метров в секунду, в западных, Винницкой и Одесской областях ожидается до 25-28 метров в секунду и метель.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -3 градусов мороза до +2 тепла.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев 0...-2;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье -1....+1;
- Донецк 0...-2;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В Украине местами в новогоднюю ночь возможен снег. Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов мороза. В ночные часы показатели несколько снизятся.
Тогда как в течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.