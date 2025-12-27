Там стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Зима прийшла в Одесу: жителі показали казкові фото першого снігу
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, вночі у північно-східній частині України буде значний сніг. На дорогах знову очікується ожеледиця. Вдень на Правобережжі також можливе налипання мокрого снігу.
Вітер здебільшого буде північно-західним, на сході країни – південно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду. На Правобережжі можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, у західних, Вінницькій та Одеській областях очікується до 25-28 метрів за секунду та хуртовина.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -3 градусів морозу до +2 тепла.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ 0...-2;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -1…+1;
- Тернопіль -1…+1;
- Чернівці -1…+1;
- Хмельницький -1…+1;
- Луцьк -1…+1;
- Рівне -1…+1;
- Житомир -1…+1;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса -1…+1;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь -1…+1;
- Кропивницький -1…+1;
- Черкаси -1…+1;
- Чернігів -1…+1;
- Суми -1…+1;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро -1…+1;
- Запоріжжя -1…+1;
- Донецьк 0...-2;
- Луганськ 0...-2;
- Харків -1…+1.
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
В Україні подекуди у новорічну ніч можливий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів морозу. У нічні години показники дещо знизяться.
Тоді як протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.