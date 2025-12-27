Там стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, вночі у північно-східній частині України буде значний сніг. На дорогах знову очікується ожеледиця. Вдень на Правобережжі також можливе налипання мокрого снігу.

Вітер здебільшого буде північно-західним, на сході країни – південно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду. На Правобережжі можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, у західних, Вінницькій та Одеській областях очікується до 25-28 метрів за секунду та хуртовина.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -3 градусів морозу до +2 тепла.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ 0...-2;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -1…+1;
  • Тернопіль -1…+1;
  • Чернівці -1…+1;
  • Хмельницький -1…+1;
  • Луцьк -1…+1;
  • Рівне -1…+1;
  • Житомир -1…+1;
  • Вінниця -1…+1;
  • Одеса -1…+1;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон -1…+1;
  • Сімферополь -1…+1;
  • Кропивницький -1…+1;
  • Черкаси -1…+1;
  • Чернігів -1…+1;
  • Суми -1…+1;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро -1…+1;
  • Запоріжжя -1…+1;
  • Донецьк 0...-2;
  • Луганськ 0...-2;
  • Харків -1…+1.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня
Погода в Україні: останні новини

  • В Україні подекуди у новорічну ніч можливий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів морозу. У нічні години показники дещо знизяться.

  • Тоді як протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.