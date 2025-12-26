Таку інформацію повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главред".

Яка погода буде на вихідних?

За словами синоптика, протягом 27 грудня буде хмарно та незначний сніг. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду з північного заходу. Утім, температурні показники будуть дещо теплішими.

У нічні години очікується від 1 до 6 градусів морозу, а в денний час буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже 28 та 29 грудня подекуди також буде сніг, нічні температури будуть від 4 до 10 градусів морозу.

В Карпатах, як розповів Іван Семиліт, варто чекати до 14 градусів морозу вночі. Протягом дня температура буде від 1 до 7 градусів морозу. На півночі та Закарпатті вночі буде до 7 градусів морозу, а вдень близько 0.

Попередньо, така погода, як в нас буде у найближчі 5 днів, вона залишатиметься до кінця року і навіть на початку 2026 року. Тобто, перші дні січня очікуємо морозні. Часом сніжитиме, утворюватиметься сніговий покрив,

– сказав він.

Якою буде погода на Новий рік?

Представник Укргідрометцентру зазначив, що подекуди у новорічну ніч можливий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів морозу. У нічні години такі показники дещо знизяться.

Низькі температурні значення, зокрема, можливі на північному сході. На півдні й заході країни буде найтепліше. Там удень може бути від 0 до 1 градуса тепла. У нічний час очікується від 4 до 6 градусів морозу.

"Найближчим часом можемо очікувати ожеледицю, оскільки сніг у нас був не у всіх областях. Тому водіям слід перевзути свої автомобілі. Це доволі небезпечне явище. Також очікуємо пориви вітру, саме 26 грудня, вони також будуть небезпечні. Також будуть хуртовини", – додав він.

Що чекати від погоди?