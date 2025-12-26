Такую информацию сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред".

Смотрите также Где ударят самые большие морозы, будут ли снег и метели: интервью о погоде на Рождество и до Нового 2026 года

Какая погода будет на выходных?

По словам синоптика, в течение 27 декабря будет облачно и незначительный снег. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с северо-запада. Впрочем, температурные показатели будут несколько теплее.

В ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов мороза, а в дневное время будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Уже 28 и 29 декабря местами также будет снег, ночные температуры будут от 4 до 10 градусов мороза.

В Карпатах, как рассказал Иван Семилит, стоит ждать до 14 градусов мороза ночью. В течение дня температура будет от 1 до 7 градусов мороза. На севере и Закарпатье ночью будет до 7 градусов мороза, а днем около 0.

Предварительно, такая погода, как у нас будет в ближайшие 5 дней, она будет оставаться до конца года и даже в начале 2026 года. То есть, первые дни января ожидаем морозные. Иногда будет снежить, будет образовываться снежный покров,

– сказал он.

Какой будет погода на Новый год?

Представитель Укргидрометцентра отметил, что местами в новогоднюю ночь возможен снег. Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов мороза. В ночные часы такие показатели несколько снизятся.

Низкие температурные значения, в частности, возможны на северо-востоке. На юге и западе страны будет теплее всего. Там днем может быть от 0 до 1 градуса тепла. В ночное время ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

"В ближайшее время можем ожидать гололедицу, поскольку снег у нас был не во всех областях. Поэтому водителям следует переобуть свои автомобили. Это довольно опасное явление. Также ожидаем порывы ветра, именно 26 декабря, они также будут опасны. Также будут метели", – добавил он.

Что ждать от погоды?