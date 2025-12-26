Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Сильні морози вдарять у більшості областей, але чи буде сніг: прогноз погоди на Різдво 25 грудня
Яка погода буде у січні в Україні?
За попередньою інформацією синоптиків, протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.
Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.
Яка загальна кліматична характеристика січня?
Зверніть увагу! Нижчевказані показники – це не точний прогноз на січень, а лише аналіз показників минулих років!
Загалом середня місячна температура повітря у січні становить від 0 до 6 градусів морозу, у Криму цей показник коливається від 0 до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум у цей період був від 27 до 38 градусів морозу.
У Луганській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській і Львівській областях подекуди фіксували від 39 до майже 40 градусів морозу. У Криму та Одеській області було від 13 до 23 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури на території України у січні складав від 10 до майже 18,5 градусів тепла, у межах Криму максимальний показник у цей період становив майже 21 градус тепла.
У Чернігівській, Сумській, Закарпатській і східних областях подекуди максимальна температура становила від 8 до 10 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів становила від 26 до 55 міліметрів.
На Закарпатті цей показник міг досягати 89 міліметрів. На високогір'ї та в Кримських горах було до 125 міліметрів.
Якою була погода у грудні?
Нагадаємо, раніше повідомляли, що грудень у перші тижні був доволі теплим, сильних морозів чекати не було. Через потепління клімату цей місяць загалом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.
Вже наприкінці місяця, зокрема на Різдво температура повітря суттєво знизилася, з 24 грудня до майже всіх областей прийшло похолодання, подекуди морози вдарили до -14 градусів та випав помірний сніг.