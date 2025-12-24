Водночас опадів очікувати не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 25 грудня?
За даними синоптиків, впродовж 25 грудня вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів морозу.
У денні години стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів морозу. На Закарпатті та в Криму температура повітря у нічний час очікується від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.
В Україні холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі,
– ідеться у повідомленні.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ -4…-2;
- Ужгород 0...+2;
- Львів -4…-2;
- Івано-Франківськ -4…-2;
- Тернопіль -4…-2;
- Чернівці -4…-2;
- Хмельницький -4…-2;
- Луцьк -4…-2;
- Рівне -4…-2;
- Житомир -4…-2;
- Вінниця -4…-2;
- Одеса 0...-2;
- Миколаїв 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Сімферополь 0...+2;
- Кропивницький -4…-2;
- Черкаси -4…-2;
- Чернігів -4…-2;
- Суми -4…-2;
- Полтава -4…-2;
- Дніпро -4…-2;
- Запоріжжя -4…-2;
- Донецьк -5…-3;
- Луганськ -6…-4;
- Харків -5…-3.
Прогноз погоди в Україні на 25 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозували раніше?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом погода в Україні протягом наступних трьох діб буде холодною. У більшості областей країни вдарять серйозні морози, подекуди навіть можливий помірний сніг.
Зокрема, подекуди очікуються хуртовини та морози до 14 градусів морозу. Найбільш прохолодними, як повідомляв синоптик Ігор Кібальчич цього тижня будуть 25 і 26 грудня, насамперед на Лівобережжі.