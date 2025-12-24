Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи почнеться метеорологічна зима в Україні до Різдва і Нового року

Яку погоду чекати на Різдво?

За даними синоптиків, у ніч на 25 грудня в більшості областей температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів морозу, у денний час стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів морозу. Таке ж буде і 24 грудня.

Дещо тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні. Там температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 градусів тепла до 6 градусів морозу. Протягом дня у цій частині очікується від 0 до 3 градусів тепла.

Укргідрометцентр також повідомляє, що опадів майже не передбачається. Лише у Карпатах та на Прикарпатті 24 грудня можливий помірний сніг, незначний сніг пройде також у західних та північних областях уночі.

Уночі 26 грудня на північному сході пройде невеликий сніг, вдень опади накриють більшість областей, за винятком західної частини. На сході та південному сході прогнозують помірний сніг і хуртовини.

Температура повітря у нічний час становитиме в межах від 3 до 8 градусів морозу, у Карпатах і на Прикарпатті похолодає до 11 градусів морозу. Протягом дня очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про посилення вітру 26 грудня. Очікуються сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Якою буде погода на свята?