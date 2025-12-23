Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптикиня відповіла, де та які опади чекати

Коли прийде метеорологічна зима?

Вже після 24 грудня, за словами представниці Укргідрометцентру, температура повітря значно знизиться. У деяких областях, зокрема на Лівобережжі стовпчики термометрів можуть опуститися до 13 градусів морозу.

Починаючи з 24 грудня, радше за все, уже по багатьох метеостанціях почнуть переходити на метеорологічну зиму. Сьогодні ще в нас переважно плюсові значення у більшості регіонів, тому поки що немає стабільного переходу,

– розповіла Наталія Птуха.

Вона додала, що наразі лише у Волинській, Рівненській і Чернівецькій областях температура є близькою до норми. Але невдовзі через похолодання вона буде вирівнюватися як для грудня і в інших областях.

Що очікувати від погоди?