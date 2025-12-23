Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Когда придет метеорологическая зима?

Уже после 24 декабря, по словам представительницы Укргидрометцентра, температура воздуха значительно снизится. В некоторых областях, в частности на Левобережье столбики термометров могут опуститься до 13 градусов мороза.

Начиная с 24 декабря, скорее всего, уже по многим метеостанциям начнут переходить на метеорологическую зиму. Сегодня еще у нас преимущественно плюсовые значения в большинстве регионов, поэтому пока нет стабильного перехода,

– рассказала Наталья Птуха.

Она добавила, что сейчас только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях температура близка к норме. Но вскоре из-за похолодания она будет выравниваться как для декабря и в других областях.

Что ожидать от погоды?