Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также Будет ли снег на Рождество в Украине: синоптик ответила, где и какие осадки ждать
Когда придет метеорологическая зима?
Уже после 24 декабря, по словам представительницы Укргидрометцентра, температура воздуха значительно снизится. В некоторых областях, в частности на Левобережье столбики термометров могут опуститься до 13 градусов мороза.
Начиная с 24 декабря, скорее всего, уже по многим метеостанциям начнут переходить на метеорологическую зиму. Сегодня еще у нас преимущественно плюсовые значения в большинстве регионов, поэтому пока нет стабильного перехода,
– рассказала Наталья Птуха.
Она добавила, что сейчас только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях температура близка к норме. Но вскоре из-за похолодания она будет выравниваться как для декабря и в других областях.
Что ожидать от погоды?
Еще до рождественских праздников в Украине днем будет плюсовая температура, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. Погода будет облачной с прояснениями, местами возможны незначительный дождь и снег.
После этого воздушные потоки из северных широт принесут в Украину еще более прохладную и морозную воздушную массу. Таким образом в Украине впервые за последние три года существует шанс встретить Рождество с зимней погодой.