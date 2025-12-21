Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Когда ударят ощутимые морозы?

Наталья Птуха рассказала, что значительное снижение температуры начнется уже в течение 23 – 24 декабря. По ее словам, воздушные потоки из северных широт принесут в Украину еще более прохладную и морозную воздушную массу.

С 24-го числа ожидаются снижение температуры на Левобережье, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, где температура в течение суток будет от 0 до 6 градусов мороза. В то же время ночью на востоке и северо-востоке в ночь на 24 декабря может быть даже до 10 градусов мороза,

– сообщила она.

Несмотря на это в течение суток 24 и 25 декабря в большинстве областей еще сохранятся показатели в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье они составят от 1 до 7 градусов тепла.

"Уже после 25 декабря продолжит удерживаться погода без осадков... И температура уже ночью будет от -4 до -10 градусов, на Левобережье местами может быть и до 13 градусов мороза", – отметила представительница Укргидрометцентра.

В дневное время, как отметила она, температура воздуха также будет около 6 градусов, то есть в Украине будут преобладать минусовые показатели. Только на крайнем юге и западе днем температура может приближаться к 0 градусов.

Несмотря на это, в этой части и западных областях температура воздуха ночью может также ощутимо снизиться и колебаться в диапазоне от 1 до 7 градусов мороза. В то же время значительных осадков на этот период не предвидится.

Что прогнозировали ранее?