Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Синоптики сообщают, что в Украине в ближайшее время существенных осадков не предвидится. Только в воскресенье, 21 декабря, в западных областях местами возможен незначительный дождь, ночью он будет с мокрым снегом.
В течение 20 – 21 декабря большинство областей накроют туманы. Аналогичная ситуация ожидается на Закарпатье и Прикарпатье в понедельник, 22 декабря. Ветер будет переменных направлений, скоростью до 8 метров в секунду.
Температура воздуха по Украине в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время на крайнем западе и юге страны днем она составит от 1 до 6 градусов тепла.
В то же время в Крыму будет несколько теплее. По данным специалистов, в субботу на полуострове температура воздуха будет достигать до 10 градусов тепла в дневное время.
Что ожидать от погоды до конца декабря?
Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели погода в Украине будет довольно спокойной и теплой. Однако не обойдется и без "сюрпризов" в виде тумана, который будет опасно плотным.
Отметим, сильных морозов до -20 или -30 градусов уже давно не было в Украине. В этом году они маловероятны, однако отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит.
Также была информация о том, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой все же маловероятно. В последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.