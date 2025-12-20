Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Синоптики сообщают, что в Украине в ближайшее время существенных осадков не предвидится. Только в воскресенье, 21 декабря, в западных областях местами возможен незначительный дождь, ночью он будет с мокрым снегом.

В течение 20 – 21 декабря большинство областей накроют туманы. Аналогичная ситуация ожидается на Закарпатье и Прикарпатье в понедельник, 22 декабря. Ветер будет переменных направлений, скоростью до 8 метров в секунду.

Температура воздуха по Украине в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время на крайнем западе и юге страны днем она составит от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время в Крыму будет несколько теплее. По данным специалистов, в субботу на полуострове температура воздуха будет достигать до 10 градусов тепла в дневное время.

Что ожидать от погоды до конца декабря?