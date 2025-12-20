Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода найближчими днями?
Синоптики повідомляють, що в Україні найближчим часом істотних опадів не передбачається. Тільки у неділю, 21 грудня, у західних областях місцями можливий незначний дощ, вночі він буде з мокрим снігом.
Протягом 20 – 21 грудня більшість областей накриють тумани. Аналогічна ситуація очікується на Закарпатті та Прикарпатті у понеділок, 22 грудня. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю до 8 метрів за секунду.
Температура повітря по Україні протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Водночас на крайньому заході та півдні країни вдень вона становитиме від 1 до 6 градусів тепла.
Водночас у Криму буде дещо тепліше. За даними фахівців, у суботу на півострові температура повітря сягатиме до 10 градусів тепла у денний час.
Що очікувати від погоди до кінця грудня?
Раніше повідомлялося, що протягом найближчого тижня погода в Україні буде доволі спокійною та теплою. Однак не обійдеться і без "сюрпризів" у вигляді туману, який буде небезпечно щільним.
Зазначимо, сильних морозів до -20 чи -30 градусів уже давно не було в Україні. Цього року вони малоймовірні, проте заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто.
Також була інформація про те, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими все ж є малоймовірним. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.