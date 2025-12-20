Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

Синоптики повідомляють, що в Україні найближчим часом істотних опадів не передбачається. Тільки у неділю, 21 грудня, у західних областях місцями можливий незначний дощ, вночі він буде з мокрим снігом.

Протягом 20 – 21 грудня більшість областей накриють тумани. Аналогічна ситуація очікується на Закарпатті та Прикарпатті у понеділок, 22 грудня. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю до 8 метрів за секунду.

Температура повітря по Україні протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Водночас на крайньому заході та півдні країни вдень вона становитиме від 1 до 6 градусів тепла.

Водночас у Криму буде дещо тепліше. За даними фахівців, у суботу на півострові температура повітря сягатиме до 10 градусів тепла у денний час.

Що очікувати від погоди до кінця грудня?