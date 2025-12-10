Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Подекуди дощі із мокрим снігом та плюсова температура: погода на 10 грудня

Чи можливі сильні морози взимку?

За словами синоптикині, можливість морозів загалом залежить від того, наскільки інтенсивним буде полярний вихор, від якого залежать погодні умови у східній частині Європи, зокрема і на території України.

За від'ємної фази, коли цей вихор слабкий і холодні повітряні маси не так інтенсивно обертаються, то може відбуватися вторгнення холодного арктичного повітря і до території України,

– розповіла вона.

Водночас Наталія Птуха наголосила, що розташування України передбачає можливість різних погодних умов – як холодних, так і теплих. Найбільш схильними до морозів наразі можуть бути лише Карпати.

"Але у другій половині грудня, це вже потрібно знову моніторити й дивитися, що прогнозує Український гідрометцентр. Для цього синоптики цілодобово працюють, уточнюють", – додала представниця Укргідрометцентру.

Вона додала, що цього тижня радше за все якихось відчутних небезпечних явищ, таких як хуртовини та снігопади не очікується.

Якою буде погода найближчим часом?