Про погоду в Україні 10 грудня інформує 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати 10 грудня?

За даними синоптиків, погода в Україні 10 грудня буде здебільшого хмарною із незначними коливаннями температури.

У західних областях вдень температура сягатиме від +7 до +9, а вночі опускатиметься до +3 – +6 із невеликими дощами. У центральних та північних регіонах переважатиме похмура погода, подекуди із дощем випадатиме мокрий сніг. Температура триматиметься в межах + 2 – +9 вдень та 0 – +3 вночі.

У східних областях та на півдні України переважатиме дощова погода із мокрим снігом. Місцями опади будуть інтенсивніші. Температура коливатиметься від +1 до +8 вдень та від -1 до +5 вночі.

Вітер цього дня в Україні прогнозують північно-західний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде температура повітря у великих містах України?

Київ +5...+7;

Ужгород 6+...+8;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +6...+8;

Вінниця +6...+8;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +2...+4;

Суми +2...+4;

Полтава +4...+6;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +1...+3;

Луганськ +1...+3;

Харків +2...+4.



Погода в Україні 10 грудня / Карта Укргідрометцентру

