Про погоду в Україні 10 грудня інформує 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати 10 грудня?

За даними синоптиків, погода в Україні 10 грудня буде здебільшого хмарною із незначними коливаннями температури.

У західних областях вдень температура сягатиме від +7 до +9, а вночі опускатиметься до +3 – +6 із невеликими дощами. У центральних та північних регіонах переважатиме похмура погода, подекуди із дощем випадатиме мокрий сніг. Температура триматиметься в межах + 2 – +9 вдень та 0 – +3 вночі.

У східних областях та на півдні України переважатиме дощова погода із мокрим снігом. Місцями опади будуть інтенсивніші. Температура коливатиметься від +1 до +8 вдень та від -1 до +5 вночі.

Вітер цього дня в Україні прогнозують північно-західний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде температура повітря у великих містах України?

  • Київ +5...+7;
  • Ужгород 6+...+8;
  • Львів +7...+9;
  • Івано-Франківськ +7...+9;
  • Тернопіль +7...+9;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +7...+9;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +2...+4;
  • Суми +2...+4;
  • Полтава +4...+6;
  • Дніпро +6...+8;
  • Запоріжжя +6...+8;
  • Донецьк +1...+3;
  • Луганськ +1...+3;
  • Харків +2...+4.


Погода в Україні 10 грудня / Карта Укргідрометцентру

Якою цьогоріч буде зима в Україні?

  • Синоптики зазначають, що зима цього року буде теплішою ніж минулого. Середня температура буде на 3 – 4 градуси вищою за норму.

  • Така аномалія спричинена теплим груднем – він за усіма показниками більше нагадує останній місяць осені листопад.

  • Водночас метеорологи зазначають, що січень буде найхолоднішим місяцем зими, як зазвичай. Цього року він може виявитися на 1 – 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Тобто середня температура в січні буде коливатись від 1 до 2 градусів тепла, а у деяких регіонах опуститься до 3 градусів морозу.