О погоде в Украине 10 декабря информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду ждать 10 декабря?

По данным синоптиков, погода в Украине 10 декабря будет в основном облачной с незначительными колебаниями температуры.

В западных областях днем температура будет достигать от +7 до +9, а ночью будет опускаться до +3 – +6 с небольшими дождями. В центральных и северных регионах будет преобладать пасмурная погода, местами с дождем будет выпадать мокрый снег. Температура будет держаться в пределах + 2 – +9 днем и 0 – +3 ночью.

В восточных областях и на юге Украины будет преобладать дождливая погода с мокрым снегом. Местами осадки будут более интенсивными. Температура будет колебаться от +1 до +8 днем и от -1 до +5 ночью.

Ветер в этот день в Украине прогнозируют северо-западный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет температура воздуха в больших городах Украины?

  • Киев +5...+7;
  • Ужгород 6+...+8;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +2...+4;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава +4...+6;
  • Днепр +6...+8;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +2...+4.


Погода в Украине 10 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какой в этом году будет зима в Украине?

  • Синоптики отмечают, что зима в этом году будет теплее чем в прошлом. Средняя температура будет на 3 – 4 градуса выше нормы.

  • Такая аномалия вызвана теплым декабрем – он по всем показателям больше напоминает последний месяц осени ноябрь.

  • В то же время метеорологи отмечают, что январь будет самым холодным месяцем зимы, как обычно. В этом году он может оказаться на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы. То есть средняя температура в январе будет колебаться от 1 до 2 градусов тепла, а в некоторых регионах опустится до 3 градусов мороза.