Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Ждать ли сильных осадков в декабре?
Синоптик объяснила, что сейчас в Украине преобладает поле повышенного атмосферного давления, из-за чего наблюдается определенный дефицит осадков. Возможно, во второй половине декабря ситуация изменится и перейдет в норму.
Но пока, соответственно, по ее словам, устойчивого снежного покрова ожидать не стоит.
Первая половина декабря – точно нет, а дальше уже будем анализировать, смотреть, потому что процессы изменчивы, и конечно, могут по-разному развиваться,
– сказала Наталья Птуха.
Она добавила, что согласно расчетам, осадки в этом месяце могут быть в пределах нормы, но по нижней градации, скажем так, от 80 до 100% от нормы.
Какой будет погода в этом месяце?
Также Наталья Птуха сообщала, что предпосылок для сильных морозов по Украине в декабре, в частности дневных, пока нет. В основном в течение этого месяца будет господствовать более теплая воздушная масса.
В частности, погода в Украине в период с 1 по 10 декабря в основном будет теплой. Погоду в ближайшее время будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.
К слову, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Из-за этого пока метеорологической зимы пока не ожидается.