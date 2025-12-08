Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ждать ли сильных осадков в декабре?

Синоптик объяснила, что сейчас в Украине преобладает поле повышенного атмосферного давления, из-за чего наблюдается определенный дефицит осадков. Возможно, во второй половине декабря ситуация изменится и перейдет в норму.

Но пока, соответственно, по ее словам, устойчивого снежного покрова ожидать не стоит.

Первая половина декабря – точно нет, а дальше уже будем анализировать, смотреть, потому что процессы изменчивы, и конечно, могут по-разному развиваться,

– сказала Наталья Птуха.

Она добавила, что согласно расчетам, осадки в этом месяце могут быть в пределах нормы, но по нижней градации, скажем так, от 80 до 100% от нормы.

Какой будет погода в этом месяце?