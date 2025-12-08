Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Коли в Україні припиняться туман і мряка
Чи чекати сильних опадів у грудні?
Синоптикиня пояснила, що наразі в Україні переважає поле підвищеного атмосферного тиску, через що спостерігається певний дефіцит опадів. Можливо, у другій половині грудня ситуація зміниться і перейде в норму.
Але наразі, відповідно, за її словами, сталого снігового покриву очікувати не варто.
Перша половина грудня – точно ні, а далі вже будемо аналізувати, дивитися, тому що процеси мінливі, і звичайно, можуть по-різному розвиватися,
– сказала Наталія Птуха.
Вона додала, що згідно з розрахунками, опади цього місяця можуть бути в межах норми, але по нижній градації, скажімо так, від 80 до 100% від норми.
Якою буде погода цього місяця?
Також Наталія Птуха повідомляла, що передумов для сильних морозів по Україні у грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса.
Зокрема, погода в Україні в період з 1 по 10 грудня здебільшого буде теплою. Погоду найближчим часом формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.
До слова, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими поки не очікується.