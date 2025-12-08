Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Коли в Україні припиняться туман і мряка

Чи чекати сильних опадів у грудні?

Синоптикиня пояснила, що наразі в Україні переважає поле підвищеного атмосферного тиску, через що спостерігається певний дефіцит опадів. Можливо, у другій половині грудня ситуація зміниться і перейде в норму.

Але наразі, відповідно, за її словами, сталого снігового покриву очікувати не варто.

Перша половина грудня – точно ні, а далі вже будемо аналізувати, дивитися, тому що процеси мінливі, і звичайно, можуть по-різному розвиватися,

– сказала Наталія Птуха.

Вона додала, що згідно з розрахунками, опади цього місяця можуть бути в межах норми, але по нижній градації, скажімо так, від 80 до 100% від норми.

Якою буде погода цього місяця?