У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко спростував цю інформацію.
Чи справді Дейнека звільнили з військової служби?
За словами речника, станом на 15:00 28 січня інформація про нібито звільнення Сергія Дейнека з військової служби не відповідає дійсності.
Водночас Демченко наголосив, що питання проходження чи звільнення з військової служби регулюються українським законодавством, зокрема Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", а також положенням про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі.
Тож усі рішення ухвалюються виключно у межах цих норм.
Ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека підозрюють у хабарництві: що відомо?
У НАБУ повідомили, що високопосадовці Держприкордонслужби систематично отримували гроші за незаконне переправлення цигарок за кордон та допомогу в перетині кордону. Злочинна група діяла ще з 2023 року.
Детективи підозрюють у скоєнні злочину колишнього голову Держприкордонслужби, начальника відділу пункту пропуску та колишню службову особу ДПСУ.
Нагадаємо, що 22 січня НАБУ спільно із САП провели обшуки у колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
У понеділок, 26 січня, ексочільнику ДПСУ Дейнеко мали обрати запобіжний захід, втім розгляд справи перенесли на 2 лютого. Сторона обвинувачення планує просити для нього 22 мільйони гривень застави.