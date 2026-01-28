В комментарии 24 Канала представитель ГПСУ Андрей Демченко опроверг эту информацию.
Действительно ли Дейнека уволили с военной службы?
По словам представителя, по состоянию на 15:00 28 января информация о якобы увольнении Сергея Дейнека с военной службы не соответствует действительности.
В то же время Демченко отметил, что вопросы прохождения или увольнения с военной службы регулируются украинским законодательством, в частности Законом "О воинской обязанности и военной службе", а также положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе.
Поэтому все решения принимаются исключительно в рамках этих норм.
Экс-главу ГПСУ Сергея Дейнека подозревают во взяточничестве: что известно?
В НАБУ сообщили, что чиновники Госпогранслужбы систематически получали деньги за незаконную переправку сигарет за границу и помощь в пересечении границы. Преступная группа действовала еще с 2023 года.
Детективы подозревают в совершении преступления бывшего главу Госпогранслужбы, начальника отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо ГПСУ.
Напомним, что 22 января НАБУ совместно с САП провели обыски у бывшего председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.
В понедельник, 26 января, экс-главе ГПСУ Дейнеко должны были избрать меру пресечения, впрочем рассмотрение дела перенесли на 2 февраля. Сторона обвинения планирует просить для него 22 миллиона гривен залога.