В комментарии 24 Канала представитель ГПСУ Андрей Демченко опроверг эту информацию.

Смотрите также В СМИ пишут об обысках у экс-главы Госпогранслужбы

Действительно ли Дейнека уволили с военной службы?

По словам представителя, по состоянию на 15:00 28 января информация о якобы увольнении Сергея Дейнека с военной службы не соответствует действительности.

В то же время Демченко отметил, что вопросы прохождения или увольнения с военной службы регулируются украинским законодательством, в частности Законом "О воинской обязанности и военной службе", а также положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе.

Поэтому все решения принимаются исключительно в рамках этих норм.

Экс-главу ГПСУ Сергея Дейнека подозревают во взяточничестве: что известно?