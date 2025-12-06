Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Частину областей накриють шквали та нічні морози, але чи буде дощ: прогноз погоди на 7 грудня

Чи відійдуть туман і мряка?

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що у нас якраз невдовзі відбуватиметься посилення антициклоні зі сходу, через що виникне інтенсивніший перепад тиску, і відповідно – інтенсивніші повітряні потоки.

А коли є більш інтенсивний вітер, то стає менша ймовірність утворення туману. І завдяки можливості прояснень наприкінці тижня буде менше туманів,
– додала вона.

Загалом якихось відчутних кардинальних змін погоди в Україні, за словами синоптикині не очікується, особливих відмінностей не буде.

Що очікувати від погоди у грудні?

  • Наталія Голеня повідомляла, що середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, буде вищою за кліматичну норму. Водночас сильних опадів у цей період наразі теж очікувати не варто.

  • Загалом сильних морозів наприкінці 2025 року не буде. У грудні здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.

  • Через потепління клімату цей місяць загалом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені, тому теплий сценарій наразі передбачається впродовж усього грудня на більшій частині Європи.