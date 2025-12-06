Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи відійдуть туман і мряка?
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що у нас якраз невдовзі відбуватиметься посилення антициклоні зі сходу, через що виникне інтенсивніший перепад тиску, і відповідно – інтенсивніші повітряні потоки.
А коли є більш інтенсивний вітер, то стає менша ймовірність утворення туману. І завдяки можливості прояснень наприкінці тижня буде менше туманів,
– додала вона.
Загалом якихось відчутних кардинальних змін погоди в Україні, за словами синоптикині не очікується, особливих відмінностей не буде.
Що очікувати від погоди у грудні?
Наталія Голеня повідомляла, що середньомісячна температура в грудні, згідно з попередніми підрахунками, буде вищою за кліматичну норму. Водночас сильних опадів у цей період наразі теж очікувати не варто.
Загалом сильних морозів наприкінці 2025 року не буде. У грудні здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.
Через потепління клімату цей місяць загалом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені, тому теплий сценарій наразі передбачається впродовж усього грудня на більшій частині Європи.