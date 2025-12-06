Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи відійдуть туман і мряка?

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що у нас якраз невдовзі відбуватиметься посилення антициклоні зі сходу, через що виникне інтенсивніший перепад тиску, і відповідно – інтенсивніші повітряні потоки.

А коли є більш інтенсивний вітер, то стає менша ймовірність утворення туману. І завдяки можливості прояснень наприкінці тижня буде менше туманів,

– додала вона.

Загалом якихось відчутних кардинальних змін погоди в Україні, за словами синоптикині не очікується, особливих відмінностей не буде.

Що очікувати від погоди у грудні?