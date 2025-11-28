Відповідну інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Телеграфу".
Яка погода буде до кінця 2025?
Перша декада грудня буде теплою. У другій декаді місяця температура повітря також перевищуватиме норму. У зв'язку з цим, за словами синоптика, появи стабільного снігового покриву у цей період очікувати не варто.
Вже у третій декаді грудня, як каже Ігор Кібальчич, температура повітря радше за все наближатиметься до середньої норми й у багатьох областях будуть незначні морози та опади у вигляді мокрого снігу, подекуди – з дощем.
Попри вищезгадані умови у більшості регіонів, зазначається, що у південній частині країни та на Закарпатті, як і раніше, зберігатиметься вдосталь висока температура повітря, а також продовження метеорологічної осені.
Тобто загалом у грудні буде аномально тепла та стійка погода, середньомісячна температура буде на 1 – 3 градусів вищою за норму. У більшості областей опадів буде мало, а більшість із них охоплять дощ і мряка.
Що чекати від погоди взимку?
Раніше синоптик повідомляв, що зима 2025 – 2026 років, ймовірно, буде помірно теплою. Очікується більше опадів, ніж торік. Сніг і дощ випадатимуть приблизно однаково. Днів зі снігом буде більше, ніж минулої зими.
До цього повідомляли, що опадів у перший місяць зими все ж варто очікувати досить багато. Вони будуть у вигляді мокрого снігу. Попереджали, що вже до кінця другої декади грудня в Україні можливе похолодання.