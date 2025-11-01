Про це розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова, повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Главред".

Яка погода буде на початку зими?

Метеорологиня анонсувала велику кількість опадів протягом грудня.

Дуже інтенсивні опади будуть у деякі дні, з 11 по 13 грудня. Опадів у перший місяць зими треба очікувати дуже багато. Вони будуть у вигляді мокрого снігу. Зазвичай, перед самим похолоданням, як правило, снігу і не буває,

– розповіла вона.

За словами професорки, вже до кінця другої декади грудня варто очікувати похолодання. Згідно з попереднім прогнозом, вночі буде від 6 до 7 градусів морозу. Водночас вдень очікується від 3 до 5 градусів тепла.

Зазначимо, що Вазіра Мартазінова також попередила про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода протримається до 3 грудня.

