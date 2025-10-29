Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде у листопаді 2025 року?

Протягом листопада 2025 року середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму, у східних областях буде у нормі.

Кількість опадів протягом місяця очікується на рівні 34 – 77 міліметрів, в Карпатах місцями буде 100 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Загальна кліматична характеристика листопада

Синоптики зазначили, що листопад є перехідним місяцем від осені до зими.

Пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через + 5 ° у бік зниження – в основному у першій декаді листопада, на північному сході країни та в Карпатах – наприкінці жовтня,

– ідеться у повідомленні.

Абсолютний мінімум температури листопаді становить від 16 до 24 градусів морозу, північній частині, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в гірських районах сягає від 25 до 31 градусів морозу, в Криму та Одеській області від 8 до 13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури у листопаді становить від 17 до 25 градусів тепла, в Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму це показник сягає від 26 до 30 градусів тепла.

Зверніть увагу! Вищевказані показники, це не прогноз на цей місяць, а лише аналіз показників минулих років!

