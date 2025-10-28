Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яку погоду чекати в кінці місяця?

Протягом дня 28 жовтня у більшості областей пройдуть дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла. У Приазов'ї та Криму очікується тепло з показниками від 15 до 18 градусів тепла.

Вже 29 жовтня у більшості областей також варто очікувати дощі. У нічні години температура повітря буде коливатися в межах від 2 до 8 градусів тепла. Вдень, згідно з прогнозом, очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Протягом 30 жовтня незначні дощі пройдуть на сході та півночі, можливий туман. Уночі температура буде від 2 до 8 градусів тепла, вдень – від 10 до 15 градусів тепла. На півдні та Прикарпатті пригріє до 17 градусів тепла.

І вже в останній день жовтня очікується тепла погода без дощів, за винятком західних областей. Але попереджають про туман. Уночі температура буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень очікується від 10 до 17 градусів тепла.

