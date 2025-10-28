Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яку погоду чекати в кінці місяця?
Протягом дня 28 жовтня у більшості областей пройдуть дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла. У Приазов'ї та Криму очікується тепло з показниками від 15 до 18 градусів тепла.
Вже 29 жовтня у більшості областей також варто очікувати дощі. У нічні години температура повітря буде коливатися в межах від 2 до 8 градусів тепла. Вдень, згідно з прогнозом, очікується від 7 до 12 градусів тепла.
Протягом 30 жовтня незначні дощі пройдуть на сході та півночі, можливий туман. Уночі температура буде від 2 до 8 градусів тепла, вдень – від 10 до 15 градусів тепла. На півдні та Прикарпатті пригріє до 17 градусів тепла.
І вже в останній день жовтня очікується тепла погода без дощів, за винятком західних областей. Але попереджають про туман. Уночі температура буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень очікується від 10 до 17 градусів тепла.
Які прогнози робили на жовтень?
Перша декада жовтня в Україні була досить прохолодна. Синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що наприкінці місяця можливе підвищення температури у порівнянні з тією, яка зазвичай притаманна жовтню.
Також повідомлялося, що хоч жовтень почався з дощової погоди, все ж очікувалося, що місячна кількість опадів буде на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму – 51 – 101, що приблизно в межах норми.