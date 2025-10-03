Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Якими будуть дощі у жовтні?

Як розповіла Птуха, у жовтні місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму – 51 – 101 міліметр, що приблизно в межах норми.

Стосовно того, чи будуть затяжні дощі, синоптикиня відповіла, що жовтень – це перехідний місяць.

Усе залежить від синоптичних процесів в цьому сезоні. Бувають і навпаки посушливі, але частіше за все у жовтні вже така більш волога погода,

– вказала вона.

Наталія Птуха зазначила, що зараз Україна перебуває у фазі, коли атмосферні приносять вологу. З точки зору аграріїв, це не є погано, оскільки ще з літа в нас тривала посуха. Особливо вона затягнулася у південних регіонах. І зараз, після цих дощів, це хоч трошечки зміниться.

Якою буде погода у жовтні?