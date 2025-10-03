Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Якими будуть дощі у жовтні?
Як розповіла Птуха, у жовтні місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму – 51 – 101 міліметр, що приблизно в межах норми.
Стосовно того, чи будуть затяжні дощі, синоптикиня відповіла, що жовтень – це перехідний місяць.
Усе залежить від синоптичних процесів в цьому сезоні. Бувають і навпаки посушливі, але частіше за все у жовтні вже така більш волога погода,
– вказала вона.
Наталія Птуха зазначила, що зараз Україна перебуває у фазі, коли атмосферні приносять вологу. З точки зору аграріїв, це не є погано, оскільки ще з літа в нас тривала посуха. Особливо вона затягнулася у південних регіонах. І зараз, після цих дощів, це хоч трошечки зміниться.
Якою буде погода у жовтні?
Наталія Птуха зазначила, що найближчі 5 – 7 днів різкого потепління в Україні не буде. Невелике зростання температури буде на південному сході на вихідних та початку наступного тижня.
Синоптикиня припустила, що потепліти може у третій декаді жовтня. Тобто трохи вищі показники, аніж притаманні цьому місяцю. Однак це лише попередній прогноз.
Поки що на сніг очікувати не варто, каже Птуха. Мокрий сніг може бути тільки на високогір'ї Карпат. На решті територій опади лише у рідкій фазі – тобто у вигляді дощу.