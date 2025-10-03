Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи чекати на підвищення температури в Україні?

Як зауважила Наталія Птуха, у наступні 5 – 7 днів якихось різких змін не буде. Прохолодна повітряна маса буде утримувати свою позицію.

Трошечки на Південному Сході у вихідні та на початку наступного тижня може бути вище значення температури і повернення до більш комфортних показників,

– вказала синоптикиня.

У решті областей після нинішнього похолодання також буде вже підвищення температури до +15. Але без різких перепадів.

Птуха підтвердила, що поки суттєвого потепління чекати не варто. "Хіба що в південних областях, можливо, на наступному тижні, але будемо уточнювати", – додала вона.

Стосовно "бабиного літа", то поки в нас такий період похолодання, а що буде через 2 тижні, – поки ніхто не знає.

Якою буде погода у жовтні?