Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чи чекати на підвищення температури в Україні?
Як зауважила Наталія Птуха, у наступні 5 – 7 днів якихось різких змін не буде. Прохолодна повітряна маса буде утримувати свою позицію.
Трошечки на Південному Сході у вихідні та на початку наступного тижня може бути вище значення температури і повернення до більш комфортних показників,
– вказала синоптикиня.
У решті областей після нинішнього похолодання також буде вже підвищення температури до +15. Але без різких перепадів.
Птуха підтвердила, що поки суттєвого потепління чекати не варто. "Хіба що в південних областях, можливо, на наступному тижні, але будемо уточнювати", – додала вона.
Стосовно "бабиного літа", то поки в нас такий період похолодання, а що буде через 2 тижні, – поки ніхто не знає.
Якою буде погода у жовтні?
На початку жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті і в повітрі, розповіла Птуха. Це звичне явище для цього періоду.
Снігу по всій країні поки чекати не варто. Мокрий сніг може бути тільки на високогір'ї Карпат. На решті територій опади лише у рідкій фазі – тобто у вигляді дощу.
Наталія Птуха зазначила, що вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини почали, або ще не завершили свій розвиток.