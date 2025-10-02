Коли заморозки перетворяться на морози, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Злива та потоп в Одесі: чому місто накрила сильна негода, яка призвела до серйозних наслідків

Хто визначає, заморозки чи морози?

Наталія Птуха зауважила, що заморозки у жовтні – звичне явище. Однак метеорологічне літо в Україні затягнулося, внаслідок чого в нас ще багато рослин в активній фазі або в фазі вегетації, подекуди не зібраний урожай.

Синоптикиня зазначила, що вирішувати, коли зниження температури буде вже не заморозками, а морозами, будуть агрометеорологи. Це залежить від стану рослин на полях і городах.

Але поки що в нас це зниження може бути саме заморозками,

– зауважила Птуха.

Зараз зниження температури короткочасне. Переважно тільки кілька годин вночі перед світанком, коли спостерігаються найнижчі значення температури впродовж доби.

Мороз чи заморозки: у чому різниця?

Заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини почали, або ще не завершили свій розвиток, пояснює Укргідрометцентр. Це явище може призвести до пошкодження рослин або втрати урожаю.



Мороз – це тривале зниження температури нижче 0 у холодний період року, коли рослини знаходяться у стані спокою. Пошкодити зимуючі сільгоспкультури або плодові дерева у холодний період можуть лише сильні морози за недостатнього снігового покриву.

Якою буде погода у жовтні?