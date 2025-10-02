Над Північною Європою зараз нависає доволі потужний антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.

Дивіться також Дощі, сніг і заморозки: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

Чи варто очікувати дощів найближчими днями?

Більшість областей України 30 вересня накрили дощі. Значні дощі були на півдні країни – на Одещині та Миколаївщині.

Над Північною Європою зараз перебуває досить потужний антициклон. Він блокує процеси, тому з південного сходу, на Чорним морем є певна циклонічність – дещо знижене поле тиску й відповідно атмосферні фронти. Вони впливають на територію України, і найближчими днями це продовжиться.

1 жовтня в Україні були помірні дощі, дощитиме і 2 жовтня, але менш інтенсивно.

На решті території з четверга і практично в усіх областях у п'ятницю вже буде перерва, без опадів. У п'ятницю очікуємо на прояснення,

– каже Наталія Птуха.

Після п'ятниці знову прогнозують опади. Поки що погода буде періодична.

До слова, повне інтерв'ю про очікувані дощі, похолодання і морози з синоптикинею Наталією Птухою вже незабаром читайте на 24 Каналі.

Коли будуть дощі в Україні?