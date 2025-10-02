Над Северной Европой сейчас нависает довольно мощный антициклон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью 24 Каналу представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Смотрите также Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября

Стоит ли ожидать дождей в ближайшие дни?

Большинство областей Украины 30 сентября накрыли дожди. Значительные дожди были на юге страны – в Одесской и Николаевской областях.

Над Северной Европой сейчас находится достаточно мощный антициклон. Он блокирует процессы, поэтому с юго-востока, на Черным морем есть определенная циклоничность – несколько пониженное поле давления и соответственно атмосферные фронты. Они влияют на территорию Украины, и в ближайшие дни это продолжится.

1 октября в Украине были умеренные дожди, будет дождливо и 2 октября, но менее интенсивно.

На остальной территории с четверга и практически во всех областях в пятницу уже будет перерыв, без осадков. В пятницу ожидаем прояснения,

– говорит Наталья Птуха.

После пятницы снова прогнозируют осадки. Пока погода будет периодическая.

Когда будут дожди в Украине?