Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Коли будуть дощі в Україні?
У середу, 1 жовтня, на всій території України пануватимуть дощі. Температура вдень в середньому сягатиме +10…+14, дещо тепліше може бути на півдні та Закарпатті.
Погода 1 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру
У четвер, 2 жовтня, сухо буде лише на заході та південному заході нашої країни. Температура там опуститься до +7…+10 вдень. У решті областей прогнозують невеликі опади.
Погода 2 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру
Видихнути буде змога у п'ятницю, 3 жовтня. Попередньо, небо буде хмарним, проте дощів не прогнозують у жодному з регіонів.
Погода 3 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру
Однак опади відійдуть ненадовго. Нова порція дощів надійде у суботу, 4 жовтня, й накриє практично всю Україну, за винятком крайнього сходу.
Погода 4 жовтня 2025 року / фото Укргідрометцентру
Якою буде погода далі?
Синоптик Ігор Кібальчич пише, що у неділю, 5 жовтня, у західних регіонах також подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі.
Стосовно погоди у жовтні, то як пише Укргідрометцентр, середня місячна температура повітря очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Як розповіла 24 Каналу Віра Балабух, 2025 рік навряд чи стане найтеплішим в історії, хоча температура й била рекорди. Показники близькі до 2023 року, але навряд чи перевищать 2024 рік.