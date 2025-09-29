укррус
Від +7 вдень на заході до +23 на сході: прогноз нічних і денних температур на тиждень

Дмитро Усик
Основні тези
  • Протягом тижня денні температури коливатимуться від +7 на заході до +23 на сході, з дощами та поривчастим вітром.
  • Нічні температури опустяться до +2 на заході, місцями очікуються заморозки, а на півдні +14…+16.
Температура в Україні на тиждень
Температура в Україні на тиждень / фото Unsplash

У наступні 7 днів українців чекають справжні температурні гойдалки. Тиждень почнеться з холодної та дощової погоди, а ближче стане сухо і трохи тепліше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде температура вдень і вночі?

За словами Кібальчича, в наступні кілька днів очікується нестійкий характер погоди, місцями з дощами, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря. Найбільш високі температурні показники очікуються у південно-східній половині країни.

Так, протягом тижня денна температура буде такою:

  • понеділок, 29 вересня – +8…+13 у північних та західних областях, на решті території країни +13…+18;
  • вівторок, 30 вересня – +10…+16, на південному заході країни місцями +7…+9;
  • середа, 1 жовтня – +10…+15, у південно-західних регіонах +7…+9, у Криму та на крайньому сході +16…+18;
  • четвер, 2 жовтня – +12…+17 на Лівобережжі, на решті території +6…+11;
  • п'ятниця, 3 жовтня – +14...+19 на Лівобережжі, у західних регіонах +9...+14;
  • субота, 4 жовтня – +17...+22 на Лівобережжі, у західних регіонах +10...+16;
  • неділя, 5 жовтня – +17...+23, у західній частині +11...+16.

Водночас досить холодно буде вночі, подекуди з заморозками:

  • понеділок, 29 вересня – +4…+10, вдень у північних та західних областях +8…+13;
  • вівторок, 30 вересня – +4…+10, у південних областях та Криму місцями +11…+14;
  • середа, 1 жовтня – +3…+8, на південному сході та у Криму +9…+14;
  • четвер, 2 жовтня – +2…+7, у центральних та південних регіонах +6…+11;
  • п'ятниця, 3 жовтня – +2…+7, у центральних та південних регіонах +6…+11;
  • субота, 4 жовтня – +2…+7, на південному сході +7…+12;
  • неділя, 5 жовтня – +7…+13, на півдні місцями +14…+16.

Якою буде погода в Україні?