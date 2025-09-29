Від +7 вдень на заході до +23 на сході: прогноз нічних і денних температур на тиждень

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде температура вдень і вночі?

За словами Кібальчича, в наступні кілька днів очікується нестійкий характер погоди, місцями з дощами, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря. Найбільш високі температурні показники очікуються у південно-східній половині країни.

Так, протягом тижня денна температура буде такою:

понеділок, 29 вересня – +8…+13 у північних та західних областях, на решті території країни +13…+18;

вівторок, 30 вересня – +10…+16, на південному заході країни місцями +7…+9;

середа, 1 жовтня – +10…+15, у південно-західних регіонах +7…+9, у Криму та на крайньому сході +16…+18;

четвер, 2 жовтня – +12…+17 на Лівобережжі, на решті території +6…+11;

п'ятниця, 3 жовтня – +14...+19 на Лівобережжі, у західних регіонах +9...+14;

субота, 4 жовтня – +17...+22 на Лівобережжі, у західних регіонах +10...+16;

неділя, 5 жовтня – +17...+23, у західній частині +11...+16.

Водночас досить холодно буде вночі, подекуди з заморозками:

понеділок, 29 вересня – +4…+10, вдень у північних та західних областях +8…+13;

вівторок, 30 вересня – +4…+10, у південних областях та Криму місцями +11…+14;

середа, 1 жовтня – +3…+8, на південному сході та у Криму +9…+14;

четвер, 2 жовтня – +2…+7, у центральних та південних регіонах +6…+11;

п'ятниця, 3 жовтня – +2…+7, у центральних та південних регіонах +6…+11;

субота, 4 жовтня – +2…+7, на південному сході +7…+12;

неділя, 5 жовтня – +7…+13, на півдні місцями +14…+16.

Якою буде погода в Україні?