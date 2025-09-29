Температура коливатиметься, найтепліше буде у південно-східній половині країни, повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Чи побачимо ще ми "бабине літо" в Україні: що кажуть синоптики

Якою буде погода на тиждень?

У понеділок, 29 вересня, помірні дощі пройдуть у західних та північних областях, вдень – ще у південних та центральних регіонах. У Карпатах можливий мокрий сніг. Без дощів лише на сході. Температура вдень у північних та західних областях сягатиме +8…+13, на решті території країни +13…+18.

У вівторок, 30 вересня, дощитиме майже по всій Україні, за винятком північно-східних регіонів. У південно-західних областях подекуди сильні дощі, можливі грози. На Лівобережжі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вдень буде +10…+16, на південному заході країни місцями +7…+9.

У середу, 1 жовтня, дощова погода охопить більшість регіонів країни і лише на крайній півночі та сході утримається суха погода, без опадів. У центральних регіонах опади можуть бути значними, місцями у супроводі грози. Вранці та вдень у центральних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до +10…+15, у південно-західних регіонах +7…+9, у Криму та на крайньому сході +16…+18.

У четвер, 2 жовтня, також будуть невеликі дощі, але місцями. Вночі та вранці туман. Вдень на Лівобережжі +12…+17, на решті території +6…+11.

У п'ятницю, 3 жовтня, без істотних опадів. Лише вранці та вдень у західних областях місцями можливий невеликий дощ та мряка. Вдень на Лівобережжі термометри покажуть +14...+19, у західних регіонах +9...+14. У Карпатах вночі -3...+2, вдень +1...+6.

У суботу, 4 жовтня, очікується суха погода в Україні на тлі підвищеного атмосферного тиску. У південній половині вдень місцями пориви вітру 15 – 20 метрів. Температура повітря вдень на Лівобережжі коливатиметься в межах +17...+22, у західних регіонах +10...+16.

У неділю, 5 жовтня, у західних регіонах подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Вдень повітря прогріється до +17...+23, у західній частині +11...+16.

Прогноз погоди на жовтень