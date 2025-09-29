Температура будет колебаться, теплее всего будет в юго-восточной половине страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Смотрите также Увидим ли еще мы "бабье лето" в Украине: что говорят синоптики
Какой будет погода на неделю?
В понедельник, 29 сентября, умеренные дожди пройдут в западных и северных областях, днем – еще в южных и центральных регионах. В Карпатах возможен мокрый снег. Без дождей только на востоке. Температура днем в северных и западных областях будет достигать +8...+13, на остальной территории страны +13...+18.
Во вторник, 30 сентября, будет дождливо почти по всей Украине, за исключением северо-восточных регионов. В юго-западных областях местами сильные дожди, возможны грозы. На Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет +10...+16, на юго-западе страны местами +7...+9.
В среду, 1 октября, дождливая погода охватит большинство регионов страны и лишь на крайнем севере и востоке удержится сухая погода, без осадков. В центральных регионах осадки могут быть значительными, местами в сопровождении грозы. Утром и днем в центральных и восточных областях местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10...+15, в юго-западных регионах +7...+9, в Крыму и на крайнем востоке +16...+18.
В четверг, 2 октября, также будут небольшие дожди, но местами. Ночью и утром туман ночью и утром туман. Днем на Левобережье +12...+17, на остальной территории +6...+11.
В пятницу, 3 октября, без существенных осадков. Лишь утром и днем в западных областях местами возможен небольшой дождь и морось. Днем на Левобережье термометры покажут +14...+19, в западных регионах +9...+14. В Карпатах ночью -3...+2, днем +1...+6.
В субботу, 4 октября, ожидается сухая погода в Украине на фоне повышенного атмосферного давления. В южной половине днем местами порывы ветра 15 – 20 метров. Температура воздуха днем на Левобережье будет колебаться в пределах +17...+22, в западных регионах +10...+16.
В воскресенье, 5 октября, в западных регионах местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Днем воздух прогреется до +17...+23, в западной части +11...+16.
Прогноз погоды на октябрь
Как пишет Укргидрометцентр, средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Осадков ожидается в пределах 80 – 120% от нормы.
Синоптики отмечают, что заморозки в этот период – явление обычное.
Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября.
Как рассказала 24 Каналу Вера Балабух, 2025 год вряд ли станет самым теплым в истории, хотя температура и била рекорды. Показатели близки к 2023 году, но вряд ли превысят 2024 год.