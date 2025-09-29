Температура будет колебаться, теплее всего будет в юго-восточной половине страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Увидим ли еще мы "бабье лето" в Украине: что говорят синоптики

Какой будет погода на неделю?

В понедельник, 29 сентября, умеренные дожди пройдут в западных и северных областях, днем – еще в южных и центральных регионах. В Карпатах возможен мокрый снег. Без дождей только на востоке. Температура днем в северных и западных областях будет достигать +8...+13, на остальной территории страны +13...+18.

Во вторник, 30 сентября, будет дождливо почти по всей Украине, за исключением северо-восточных регионов. В юго-западных областях местами сильные дожди, возможны грозы. На Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет +10...+16, на юго-западе страны местами +7...+9.

В среду, 1 октября, дождливая погода охватит большинство регионов страны и лишь на крайнем севере и востоке удержится сухая погода, без осадков. В центральных регионах осадки могут быть значительными, местами в сопровождении грозы. Утром и днем в центральных и восточных областях местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10...+15, в юго-западных регионах +7...+9, в Крыму и на крайнем востоке +16...+18.

В четверг, 2 октября, также будут небольшие дожди, но местами. Ночью и утром туман ночью и утром туман. Днем на Левобережье +12...+17, на остальной территории +6...+11.

В пятницу, 3 октября, без существенных осадков. Лишь утром и днем в западных областях местами возможен небольшой дождь и морось. Днем на Левобережье термометры покажут +14...+19, в западных регионах +9...+14. В Карпатах ночью -3...+2, днем +1...+6.

В субботу, 4 октября, ожидается сухая погода в Украине на фоне повышенного атмосферного давления. В южной половине днем местами порывы ветра 15 – 20 метров. Температура воздуха днем на Левобережье будет колебаться в пределах +17...+22, в западных регионах +10...+16.

В воскресенье, 5 октября, в западных регионах местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Днем воздух прогреется до +17...+23, в западной части +11...+16.

Прогноз погоды на октябрь