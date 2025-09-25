Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в октябре 2025 года?
Так, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 31–77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51–101 миллиметр, что составляет 80–120% от нормы.
Общая характеристика октября
В Укргидрометцентре отметили, что заморозки в первой половине октября – явление обычное.
Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября, только в южной части страны и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября.
Абсолютный минимум температуры в октябре составляет -5...-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23, в Крыму местами 0...-3.
Абсолютный максимум температуры +26...+34, в Запорожской области и в Крыму до +35, на высокогорье Карпат +20...+21.
Заметьте! Вышеупомянутые показатели, это не прогноз на этот месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!
Какими будут осень и зима 2025 года?
Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что этой осенью будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
По словам эксперта, сейчас зима стала теплее, чем 20 – 30 лет назад. Это будет продолжаться и в дальнейшем. Однако потепление зимой не означает, что в Украине больше не будет сильных морозов и снегопадов. Они будут, хотя и значительно реже.
Однако 2025 год вряд ли станет самым теплым в истории, хотя температура и била рекорды. Вероятно, она будет несколько ниже, чем в прошлом году – показатели близки к 2023 году. В конце концов 2025 год станет вторым или третьим самым теплым в истории.