Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в октябре 2025 года?

Так, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 31–77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51–101 миллиметр, что составляет 80–120% от нормы.

Общая характеристика октября

В Укргидрометцентре отметили, что заморозки в первой половине октября – явление обычное.

Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября, только в южной части страны и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября.

Абсолютный минимум температуры в октябре составляет -5...-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23, в Крыму местами 0...-3.

Абсолютный максимум температуры +26...+34, в Запорожской области и в Крыму до +35, на высокогорье Карпат +20...+21.

Заметьте! Вышеупомянутые показатели, это не прогноз на этот месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!

Какими будут осень и зима 2025 года?