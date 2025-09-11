Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Какой будет зима в будущем?
Как отметила Вера Балабух, сейчас зима стала значительно теплее и короче, чем была еще 20 – 30 лет назад. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Особенно он усилится во второй половине 21 века.
Но это не значит, что у нас больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше,
– указала метеоролог.
Балабух отметила, что погода зимой уже сейчас напоминает то ли весну, то ли осень, ведь температура воздуха довольно часто находится в пределах 0 градусов, а устойчивого снежного покрова не образуется. Однако совсем снежные зимы не исчезнут.
"Мы расположены в умеренном климатическом поясе, поэтому дыхание Арктики будем чувствовать. Но их повторяемость уменьшится", – указала она.
Чего ждать от погоды в этом году?
Вера Балабух ожидает, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.
В ответ на вопрос, вероятен ли снег уже вскоре, Балабух отмечала, что это возможно, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.