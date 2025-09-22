Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет температура ночью и днем?

По словам Кибальчича, теплая погода продлится до 24 сентября, после чего придет похолодание. Температура воздуха снизится на 11 – 14 градусов, а ночью местами уже будут наблюдаться заморозки.

Согласно прогнозу, температура ночью будет такая:

понедельник, 22 сентября – +9...+15;

вторник, 23 сентября – +10...+16;

среда, 24 сентября – в западных и северных областях +8...+13, в остальных областях +11...+16;

четверг, 25 сентября – в западных и северных областях +2...+7, в остальных регионах +8...+13;

пятница, 26 сентября – +2...+8, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3;

суббота, 27 сентября – +2...+8, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3;

воскресенье, 28 сентября – +3...+9, в западной части, а также местами в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3.

Днем также существенно похолодает, местами дневная температура упадет до +8:

понедельник, 22 сентября – +23...+28 ;

вторник, 23 сентября – +23...+29, на крайнем западе +18...+23;

среда, 24 сентября – в западных и северных областях +13...+19, в остальных областях +25...+30;

четверг, 25 сентября – +10...+17, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье местами +18...+20;

пятница, 26 сентября – +12...+17, на севере Левобережья местами +8...+10;

суббота, 27 сентября – +13...+18;

воскресенье, 28 сентября – +15...+20, на Закарпатье и крайнем юге до +22.

Будет ли снег в Украине?

У комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что начиная с 24 сентября температура существенно снизится, в высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега.

Однако в Укргидрометцентре, комментируя снег в Украине, заметили, что долгосрочные прогнозы являются лишь ориентировочными тенденциями, поскольку погода является динамичной. Однако действительно, со второй половины недели.

Относительно того, когда будет бабье лето, синоптик Наталья Птуха отметила, что потепление 20 – 24 сентября уже можно считать таковым. Официально синоптики не используют этот термин, но он прижился. В то же время она добавила, что в Украине еще даже не наступила метеорологическая осень.