Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Когда в Украине может выпасть снег?
В Укргидрометцентре объяснили, что именно они предоставляют официальные прогнозы, основанные на проверенных расчетах и опыте специалистов.
По словам специалистов, долгосрочные прогнозы являются лишь ориентировочными тенденциями: они могут существенно варьироваться в зависимости от развития атмосферных процессов, ведь погода является динамичной и меняется ежедневно.
По расчетам нескольких прогностических моделей после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера, но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели,
– добавили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Птуха также отметила, что громкие "прогнозы", которые украинцы распространяли в сети, уже неоднократно не оправдывались.
Тот хайп, который сейчас разгоняют некоторые метео- и телеграм-блогеры, особенно когда уже "кричат" о снеге, – официально мы этого подтвердить не можем. Атмосфера очень подвижная и переменчивая. Было много случаев, когда за 7 – 10 суток блогеры давали громкие прогнозы, а потом они не оправдывались,
– сказала она в комментарии "Фокусу".
По словам синоптика, пока можно говорить лишь о наличии определенной тенденции, однако конкретных прогнозов пока нет. До 25 сентября будут сохраняться комфортные погодные условия: ночью 22 – 23 сентября температура будет колебаться от +11 до +17 градусов, днем – от +24 до +30, а на востоке страны местами будет достигать +32.
Какой будет погода в Украине?
- В целом осенью в Украине будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Это касается всех трех месяцев, рассказала в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.
- Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.
- Между тем в Карпатах 18 сентября наступила настоящая осень. В части региона держится туман, а температура упала до "минуса"