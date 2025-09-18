Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Коли в Україні може випасти сніг?

В Укргідрометцентрі пояснили, що саме вони надають офіційні прогнози, засновані на перевірених розрахунках і досвіді спеціалістів.

За словами фахівців, довгострокові прогнози є лише орієнтовними тенденціями: вони можуть суттєво варіюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня.

За розрахунками кількох прогностичних моделей після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі, але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня,

– додали в Укргідрометцентрі.

Синоптикиня Наталія Птуха також наголосила, що гучні "прогнози", які українці поширювали в мережі, вже неодноразово не справджувалися.

Отой хайп, який зараз розганяють деякі метео- й телеграм-блогери, особливо коли вже "кричать" про сніг, – офіційно ми цього підтвердити не можемо. Атмосфера дуже рухлива й мінлива. Було багато випадків, коли за 7 – 10 діб блогери давали гучні прогнози, а потім вони не справджувалися,

– сказала вона в коментарі "Фокусу".

За словами синопткині, наразі можна говорити лише про наявність певної тенденції, однак конкретних прогнозів поки що немає. До 25 вересня зберігатимуться комфортні погодні умови: уночі 22 – 23 вересня температура коливатиметься від +11 до +17 градусів, удень – від +24 до +30, а на сході країни місцями сягатиме +32.

Якою буде погода в Україні?