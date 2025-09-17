Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де прогнозують дощі і шквали?

Так, 18 вересня вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, вдень в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях значні дощі. Окрім цього, у більшості південних та центральних областей вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

У відповідних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де буде негода 18 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру