Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где прогнозируют дожди и шквалы?

Так, 18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях значительные дожди. Кроме этого, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В соответствующих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Где будет непогода 18 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра