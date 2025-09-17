Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где прогнозируют дожди и шквалы?

Так, 18 сентября ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, днем в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях значительные дожди. Кроме этого, в большинстве южных и центральных областей днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В соответствующих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Где будет непогода 18 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что непогода может привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Какой будет погода дальше?

  • Синоптик Иван Семилит рассказал, что в ближайшее время погода Украине изменится. На большей части территории страны дождей значительно увеличится из-за прихода атмосферного фронта.

  • Однако это похолодание не станет окончательным: Семилит объяснил, что температура может повыситься, когда станет меньше облаков и больше солнечных лучей. Однако не стоит рассчитывать на сильную жару.

  • Метеоролог Вера Балабух говорит, этой осенью температура будет выше климатической нормы. Бабье лето вполне возможно, однако сказать, когда оно наступит, пока возможности нет.