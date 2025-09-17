Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра Ивана Семилиты для УНИАН.

Будет ли еще тепло в Украине?

Иван Семилит отметил, что в ближайшие дни характер погоды в Украине изменится. 17 – 18 сентября давление будет интенсивно падать и на большей части территории страны дождей значительно увеличится. Возможны даже грозы.

В ответ на вопрос, будет ли это похолодание неотвратимым, синоптик отметил, что оно произойдет за счет поступления атмосферного фронта с осадками.

А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть,

– объяснил эксперт.

Семилит пояснил: сейчас в Украину поступил атмосферный фронт, который обуславливает вот такое похолодание. Но впоследствии все же приземный слой воздуха еще будет прогреваться таким осенним солнцем. Возможны потепления до +25...+27 местами – в том числе и на западе нашей страны.

Чего ждать от погоды дальше?