Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра Ивана Семилиты для УНИАН.
Будет ли еще тепло в Украине?
Иван Семилит отметил, что в ближайшие дни характер погоды в Украине изменится. 17 – 18 сентября давление будет интенсивно падать и на большей части территории страны дождей значительно увеличится. Возможны даже грозы.
В ответ на вопрос, будет ли это похолодание неотвратимым, синоптик отметил, что оно произойдет за счет поступления атмосферного фронта с осадками.
А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть,
– объяснил эксперт.
Семилит пояснил: сейчас в Украину поступил атмосферный фронт, который обуславливает вот такое похолодание. Но впоследствии все же приземный слой воздуха еще будет прогреваться таким осенним солнцем. Возможны потепления до +25...+27 местами – в том числе и на западе нашей страны.
Чего ждать от погоды дальше?
В четверг, 18 сентября, в западных областях температура ночью упадет до +5...+10, на остальных территориях будет +10...+16. Однако уже с пятницы, 19 сентября, холодать начнет почти повсеместно – прогнозируют +7...+12, только на юго-востоке +11...+16.
Днем в четверг, 18 сентября, будет +18...+23. Далее – +22...+27, в центральных и южных областях местами до +29. В воскресенье, 21 сентября, ждут значительное похолодание до +15...+21, в южной части +21...+26.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что тепло в Украине продержится до третьей декады сентября. После этого в Украину придет холодный воздух арктического происхождения. После 20-х чисел возможны заморозки.